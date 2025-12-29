В выпуске:

Ежегодный отчёт. Глава Кемерова рассказал, что удалось сделать в столице Кузбасса за 2025.

В Кемерово привезли символ мира, дружбы и грядущего Рождества Христова. Куда ещё доставят Вифлеемский огонь?

«Новогоднюю перезагрузку» провели для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каких персонажей встретили ребятишки?

Библиотечный литературный театр получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Что закупили?

Ветеранская круглогодичная спартакиада и Кубок Шахтёра. Как прошли соревнования в Калтане и Прокопьевске?