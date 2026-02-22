В Многофункциональном центре «Горняк» состоялся семинар для работников СУЭК-Кузбасс по развитию корпоративного волонтерства в рамках конкурса «Гранты.ФМ».

Основная цель конкурса Фонда Мельниченко заключается в выявлении и поддержке наиболее перспективных и прорывных проектов, способствующих прогрессу в территориях присутствия Компания. В этом году специально для сотрудников запущено направление «Волонтерские проекты». Проектом может стать любая идея, имеющая социальную значимость для региона и способная улучшить качество жизни жителей Кузбасса. Приветствуются идеи по развитию городской среды, спорта, культурных инициатив, науки и образования, пропаганду здорового образа жизни, социальную поддержку граждан и талантов, охрану окружающей среды и защиту животных. Одна инициативная группа может предоставить до трех проектов, бюджет каждого из них не должен превышать 50 000 рублей.

Спикером семинара выступила Елена Куликова, советник генерального директора Фонда Мельниченко, эксперт в области социального проектирования. Она подробно разобрала с будущими авторами проектов алгоритмы подачи заявок, правила конкурсного отбора и условия участия. Особый акцент был сделан на преимуществах для работников Компании: для них предусмотрена упрощенная процедура регистрации проектов. Для успешного участия в конкурсе инициативным группам необходимо собрать команду из трех человек, обязательно работников предприятий, и выбрать руководителя.

«Миссия волонтерских проектов заключается в том, чтобы жители наших территорий вместе с вами, почувствовали себя комфортнее, счастливее, безопаснее, или просто ощутили поддержку. Главное в вашем проекте — люди, благополучатели. Я уверена, что именно вы, активные и неравнодушные, имеете право гордо носить звание «градообразующий человек». Мы ждем от вас идеи, которые повысят качество жизни конкретной целевой группы», — обратилась к участникам Елена Куликова.

Встреча прошла в формате живого диалога: работники предприятий задавали вопросы, получали экспертные советы и тут же генерировали новые идеи или дорабатывали свои. Многие признались, что покидают мероприятие с уже готовыми концепциями, которые обязательно превратятся в полноценные проекты.

Кузбасс Первый: Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2VtzqvCfdcY