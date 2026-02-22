За десять лет бесплатные курсы на горе Туманной прошли более 700 кузбасских ребят.
Первая в 2026 году группа юных кузбассовцев — воспитанников Ленинск-Кузнецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их родителей, прошли тренинговые занятия по программе «Лига Мечты» на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе.
Программа реабилитации детей с помощью катания на горных лыжах реализуется в рамках совместного проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига Мечты», Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс.
Занятия с детьми проводят профессиональные инструкторы, владеющие особой методикой. Все они получили специальную подготовку в Москве, где обучались взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями.
«Совместными усилиями мы помогли детям поверить в свои силы. Нам удалось создать для них ситуацию успеха: в новых условиях, осваивая непростой вид спорта, ребята учатся общаться, преодолевать страхи и сомнения. Это колоссально влияет на личность, меняет самооценку и открывает новые горизонты», — отметила Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.
Тренировки показали заметные результаты и положительное воздействие на самочувствие ребят. Если на первых занятиях они неуверенно стояли на лыжах, нуждались в постоянной поддержке инструкторов и дополнительном оборудовании, то спустя несколько дней появились отличники, которые начали самостоятельно покорять склоны горы Туманная. Нестандартные условия заставляют мозг и тело работать иначе, одновременно решая множество новых задач на непривычной скорости, человек буквально перезагружает свои возможности. Перестройка происходит поразительно быстро, и родители видят это каждый день: улучшается координация, осанка становится ровнее, движения — свободнее. Отступают спастические симптомы, шаги обретают твёрдость. Дети реже болеют, становятся спокойнее, смелее. Но главное — их преображают эмоции от собственных побед.
«Для нас этот проект стал настоящим событием. Саша в режим тренировок включился сразу, с живым интересом, — рассказывает мама участника проекта «Лига Мечты» Ольга Кондратенко. Огромное спасибо тренерам и врачам, они создали атмосферу бережного отношения и поддержки. Сын стал самостоятельнее, собраннее, капризов заметно поубавилось, зато энергии и позитива хоть отбавляй! Здесь удивительным образом соединились медицина, обучение и психологический комфорт. Но главное — детям возвращают веру в себя. Для нашей семьи это не просто помощь, а надежда. Убеждена, что такие проекты необходимы, они дают то, что невозможно получить в обычных условиях — социализацию, здоровье и крылья за спиной».
Дополнительно к ежедневным тренировкам, для активной реабилитации, введено санаторное лечение в медицинском центре «Ромашка». В оздоровительную программу вошли спелеотерапия, физиолечение, курсы массажа, ингаляций и кислородных коктейлей.
Десятидневный тренировочный курс, чистый воздух, оздоравливающие процедуры и живое общение подарили участникам незабываемые впечатления и открыли новые возможности. В свой юбилейный год «Лига Мечты» продолжает следовать главной миссии проекта: доказывать, что даже маленькая победа может стать началом больших перемен в жизни.
Кузбасс Первый: Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2Vtzqwakyik