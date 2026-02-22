За десять лет бесплатные курсы на горе Туманной прошли более 700 кузбасских ребят.

Первая в 2026 году группа юных кузбассовцев — воспитанников Ленинск-Кузнецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их родителей, прошли тренинговые занятия по программе «Лига Мечты» на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе.

Программа реабилитации детей с помощью катания на горных лыжах реализуется в рамках совместного проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига Мечты», Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс.

Занятия с детьми проводят профессиональные инструкторы, владеющие особой методикой. Все они получили специальную подготовку в Москве, где обучались взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями.

«Совместными усилиями мы помогли детям поверить в свои силы. Нам удалось создать для них ситуацию успеха: в новых условиях, осваивая непростой вид спорта, ребята учатся общаться, преодолевать страхи и сомнения. Это колоссально влияет на личность, меняет самооценку и открывает новые горизонты», — отметила Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.