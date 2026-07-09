В Кемеровской области на одном из участков автодороги Томск – Мариинск завершается устройство асфальтобетонного покрытия. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

«Данный участок протяженностью 10,4 км имеет стратегическое значение для региона: он входит в перечень автомобильных дорог опорной сети России. Трасса обеспечивает прямую транспортную связь между двумя регионами — Кузбассом и Томской областью», – рассказали в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

На отрезке с 79-го по 86-й километр уже завершена укладка нового асфальтобетонного покрытия, смонтировано барьерное ограждение, ведется монтаж дорожных знаков. Общая готовность объекта составляет порядка 70 %.

Работы ведутся по графику. Срок окончания работ – октябрь 2026 года.