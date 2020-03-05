Есть люди, которые мечтают сделать наш мир лучше, а воплотить это возможно с помощью использования природных веществ в разных сферах деятельности человека. Это относится и к предметам женской одежды.

Происхождение природных тканей

Одежда из экологически чистых материалов обладает большим спросом. Почему? Получить ответ на этот вопрос возможно, изучив преимущества природных материалов. Бесспорно, такие наряды имеет цену на порядок выше, чем искусственные. Однако уже после первого их использования вы почувствуете разницу, поймете, что цена соответствует качеству одежды.

Материалы, в состав которых входят натуральные компоненты, являются безопасными для организма человека, при этом оказывают благоприятное влияние на здоровье. В индустрии красоты западной Европы есть такая процедура, как льняное обертывание, которое имеет положительное лечебное действие, согласно проведенным исследованиям, а если конкретнее, то способствует выводу токсинов из кожи, а также участвует в процессе регенерации.

Стоит разобраться, какими бывают данные ткани. Понять, какие и когда лучше использовать. Натуральные волокна могут быть разного происхождения:

Растительные – лён, хлопок;

Животные – шерсть, шелк.

В летний период, когда хочется надеть что-то легкое, чтобы тело дышало и меньше потело, одежда из натуральных материалов приобретает еще большую актуальность. Причиной этому служит сам человек, а точнее его теплообмен в жаркую погоду. Если натуральный материл становится влажным, он не липнет к телу, как изделия из синтетических тканей. Тем самым кожа человека легко дышит. Волокна хлопка и льна позволяют своим обладателям чувствовать себя удобно в знойную погоду, благодаря способности поглощать влагу.

В чем главное преимущество натуральных волокон

Немаловажным свойством природных волокон является способность отражения солнечных лучей. Тем самым ультрафиолетовое излучение не воздействует отрицательно на организм человека, но тепло от солнца поглощается. А еще при ношении такой одежды не вырабатывается статическое напряжение, которое, как известно, оказывает отрицательное воздействие на организм человека. В то время как наряды из искусственных материалов необходимо обрабатывать антистатиком. Еще одно свойство природных тканей – умение «дышать». Для доказательства этих свойств ученые провели ряд исследований. На первой части испытуемых была одежда, в основе которой природные материалы, на других – синтетические вещи. Температура между «натуральной» одеждой и телом была меньше на 4-5°С, нежели во втором случае. Также она беспрепятственно пропускает воздух, обладая изолирующим эффектом. Другим достоинством натуральных тканей служит их долговечность и стойкость к различным воздействиям. Приобретая такую вещь, вы будете носить ее на порядок дольше, нежели вещи из синтетических материалов. Причем одежда не поменяет свою форму после стирок. Природные материалы животного и растительного происхождения имеют еще одно важное свойство – нейтрализация неприятных запахов. Конечно, кто-то скажет, что есть выход – использование дезодоранта. Но он лишь ухудшает этот запах, а также мало кто знает его отрицательный эффект на кожу человека. Поэтому это еще один весомый повод использовать вещи из экологических тканей. Летом при потоотделении рубашка изо льна или хлопка вбирает неприятные запахи. Но каждый знает, что синтетические ткани такой особенности не имеют. Самое главное – эту одежду важно носить нашим детям, ведь на них не стоить экономить, приобретая изделия из искусственных тканей.

Комфортное и натуральное

Всегда можно найти вещи, позволяющие чувствовать комфорт в любую погоду. Функция теплообмена является актуальной и в холодный период, и одежда из шерсти гораздо удобнее.

Можно отметить, что одежда из экологически чистых волокон имеет большой спрос. В мире технологического прогресса так важно быть ближе к природе, не забывая свое происхождение. Не экономьте на себе и своих близких – используйте правильную одежду, которая приносит пользу здоровью и комфорт вам.