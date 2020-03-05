Многие мечтают о покупке недвижимости за границей. Естественно, ведь там можно останавливаться во время периода отпусков, а все остальное время недвижимость можно сдавать клиентам по весьма привлекательным ценам. Большинство предпочитают приобретать недвижимость в экзотических странах. И наиболее выгодным решением будет покупка дома на Мальте.

Преимуществ приобретения жилья непосредственно на Мальте очень много.

Первостепенная из них — цена . Несмотря на то, что данный остров прекрасно развит, имеет замечательную инфраструктуру и здесь просто-напросто приятно отдыхать, стоимость недвижимости здесь невысокая. Один квадратный метр жилья стоит от 900 до 4500 евро.

. Несмотря на то, что данный остров прекрасно развит, имеет замечательную инфраструктуру и здесь просто-напросто приятно отдыхать, стоимость недвижимости здесь невысокая. Один квадратный метр жилья стоит от 900 до 4500 евро. Второе весомое преимущество — обладатель жилья способен воспользоваться возможностью оформления официального временного или же постоянного проживания в Европейском Союзе. То есть, приобретя здесь недвижимость, при желании вы можете на абсолютно законных основаниях прожить здесь всю оставшуюся жизнь.

Третья причина — недвижимость облагается налогом лишь единожды. Знайте, что вам придется заплатить налог только один раз, причем в процентном соотношении налог будет составлять всего лишь 5 процентов от общей стоимости дома. Прочих дополнительных налогов, как в других европейских странах, здесь нет.

Многие предпочитают покупать дома в связи с замечательными программами ипотечного кредитования. Вы можете погашать задолженность по жилью до достижения 65 лет, причем у вас никто не отнимет право досрочно погасить всю стоимость, не оплачивая при этом каких-либо процентов. На Мальте также официально разрешается сдавать собственность в аренду, доходность данной процедуры составляет приблизительно 3-6 процентов в год. То есть вы вполне можете зарабатывать деньги из воздуха, причем абсолютно легально.

Еще одна весомая причина — на Мальте существуют прекрасные возможности для детей стать высокообразованными людьми за небольшие деньги. Вы можете выбрать для своих отпрысков как классическую российскую образовательную программу обучения, так и британскую либо же американскую систему. Диплом об образовании гражданам другой страны выдается без каких-либо проблем.

Посмотреть объявления о продаже недвижимости сегодня можно через специализированные сайты в Интернете. Предварительно почитайте отзывы о компаниях, чтобы ненароком не наткнуться на мошенников.

Фото: olegasphoto.com.ua