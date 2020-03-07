В деловом обиходе существует такой термин как «юридический адрес». В законодательстве такого определения нет. Чаще всего под юридическим адресом подразумевается местонахождение исполнительного органа компании, то есть его директора.

Не редкими являются ситуации, когда зарегистрироваться по фактическому адресу нахождения нет возможности. Это может быть связано с тем, что владелец помещения, сдающий его в аренду, не дает согласия на регистрацию компании. Причина может быть и в том, что начинающий предприниматель хочет сэкономить на аренде помещения и его содержании. Тем более что некоторые виды деятельности не требуют наличия стационарного офиса. Дополнительная информация доступна на http://www.stolica.legal

Самым оптимальным решением проблемы с юридическим адресом является его покупка. Найти его не составит труда. Сегодня можно выбрать вариант в любой налоговой, в любом районе. Однако при выборе такого юридического адреса следует быть очень внимательным. Он должен быть надежным и качественным. Во-первых, необходимо чтобы налоговая инспекция без каких-либо проблем провела по нему регистрацию юридического лица. Во-вторых, нужно, чтобы по нему можно было принимать выездные проверки, которые инициируются налоговыми органами и банками. В-третьих, необходимо, чтобы компания смогла принимать корреспонденцию, которая приходит из государственных органов.

Важным моментом является массовость или немассовость адреса. Немассовым считается адрес, по которому зарегистрировано не более десяти компаний. Соответственно, по массовому адресу может быть зарегистрировано несколько десятков, а то и сотен юридических лиц.

Существует два вида массовых адресов: адреса зданий, которых на самом деле не существует, а также адреса реально существующих бизнес-центров. Из плюсов их покупки можно отметить низкую цену. В остальном — сплошные минусы.

При покупке массового адреса владелец бизнеса может столкнуться со следующим проблемами:

— получить отказ в регистрации компании;

— получить отказ в открытии расчетного счета;

— получить отказ в участии в тендерах и аукционах;

— получить отказ в возмещении НДС;

— потерять важные письма и уведомления из государственных органов или получить их с большим опозданием. Это далеко не полный список рисков, с которыми сталкиваются при покупке массового юридического адреса. Только при выборе немассового адреса можно рассчитывать беспроблемное ведение своей деятельности.