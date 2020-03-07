Строительный мусор

Затянувшийся ремонт подразумевает скопление огромной горы строительного мусора. Каждый раз выносить его под видом бытовых отходов – не вариант, так как за вынос строительного мусора в общие мусорные баки предусмотрен штраф. Что же делать, куда его деть, чтобы не иметь проблем с законом?





Виды строительного мусора



Строительный мусор – это все отходы, оставшиеся после ремонта. Например, такие, как:

куски оторванных газет и обоев;

поломанная плитка;

остатки цемента, бетона, шпаклевки;

ведра из-под краски, разбавителя;

обломки кирпича;

куски гипсокартона, вагонки;

старые оконные рамы, доски;

старые двери, полки, гардины;

обломки напольных покрытий.



По размерам отходы подразделяют на:

крупногабаритные;

среднегабаритные;

мелкогабаритные.



Если мелкогабаритный мусор еще можно замаскировать и выбросить в мусорный бак, то большие куски линолеума не спрячешь, за это можно схлопотать штраф в размере около 2000 рублей. Даже заплатив штраф, строительный мусор все равно придется вывозить самостоятельно, иначе при повторном нарушении штраф увеличится в два раза.

Также, не стоит забывать, что все отходы делятся на 5 классов опасности.



Контейнеры для отходов



Перед началом ремонта необходимо решить вопрос с вывозом мусора. То, что еще пригодится в хозяйстве, можно отвезти на дачу. Что не жалко – предложить друзьям или родственникам. Если строительного мусора не так много, то его можно сложить в мешки и вывезти на своей машине.



Самый интересный способ избавления от строительного мусора – это его продажа. Всего лишь нужно выставить фото остатков после ремонта на известной доске объявлений и обозначить привлекательную минимальную цену. Тут же найдется покупатель, который за такие деньги будет согласен и увезти мусор, и даже помыть полы после его вывоза. Проблема будет решена, а еще и денег можно заработать.



Самовывоз – лучшее решение проблемы



Некоторые многоквартирные дома пользуются привилегией вывоза строительного мусора, но только в случае заключения контракта с управляющей компанией. В этих домах установлены специальные контейнеры для строительного мусора, но платежка за мусор там вдвое выше, чем в других домах.



Если такого договора в доме нет, мусор все равно нужно вывозить своими силами. Заранее нужно найти информацию, на какую свалку везти отходы, иначе можно попасть впросак, если на полигоне ваш мусор не примут. Если мусора очень много, то придётся воспользоваться услугами специализирующихся на этом фирм. В эти услуги входит работа грузчиков, транспорт и уборка после ремонта.





Таких компаний огромное количество, и каждая предлагает различные виды услуг. Самым распространенным алгоритмом работы является полная погрузка строительного мусора и утилизация без участия заказчика, а также предоставление контейнеров для мусора, куда заказчик самостоятельно выносит отходы, а компания только увозит их на полигон. Второй вариант намного дешевле, так как он не предполагает эксплуатацию грузчиков.



При упаковке мусора стоит учитывать вес отходов. Например, нельзя упаковывать кирпичи или плитку в картонные коробки. Для этих целей лучше использовать мешки. Из соображений пожарной безопасности мусор не нужно оставлять надолго на лестничной площадке. Обязательно найдется бдительный гражданин, который позвонит куда надо, и тогда штрафа не избежать.



В деле утилизации строительного мусора стоит соблюдать закон. Контейнеры во дворе предназначены только для бытовых отходов, но никак не для строительных. Решить проблему с отходами можно легко – тогда и домовая территория будет чистой, и совесть не запятнается.

Источник — сайт компании Мос-Контейнер