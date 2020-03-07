Что такое РКО для юридических лиц

Это не просто счет в банке, это комплексная банковская услуга, призванная обеспечить расчеты предприятия. В российском законодательстве нет прямого указания на то, что юридическое лицо не может работать без расчетного счета, однако в реальности без него вести дела вряд ли получится. Российские банки предлагают открытие его вместе с различными пакетами дополнительных сервисов, расширяющих возможности бизнеса. Среди московских банков именно здесь https://www.moskb.ru/corporate/rko/ предлагается самое выгодное РКО юридических лиц, с выгодными тарифами для бизнеса любого размера.

Правовая основа этой деятельности регулируется федеральным законом «О банках и банковской деятельности», актами ЦБ РФ и отдельными положениями о порядке наличных и безналичных расчетов.

Базовые услуги в рамках РКО для юридических лиц

Основу РКО составляет непосредственно само обслуживание и ведение расчетного счета, совершение кассовых операций и безналичных расчетов.

Безналичные платежи удобный и максимально оперативный способ перевода денежных средств контрагентам:

уплата налогов и социальных платежей;

оплата поставщикам, получение средств от клиентов;

перечисление зарплат.

Кассовыми операциями пользуются не все юридические лица, ведь в настоящее время даже зарплаты перечисляются напрямую на карту сотрудника. Этот сервис востребован, когда требуется снять или внести в банк наличные деньги.

Обслуживание включает в себя ведение банковских операций, формирование выписок, справок, документов и т.п.

Дополнительные услуги РКО

Многие банки включают в расчетно-кассовое обслуживание сопряженные дополнительные возможности, чтобы сделать его наиболее удобным, комплексным и привлекательным для своих клиентов.

Самоинкассация — возможность внесения на счет наличных денег не только через кассу банка, но и через банкомат, что быстрее, проще и часто выгоднее.

Эквайринг особенно важен для предприятий розничной торговли, он позволяет покупателю оплатить товар картой через терминал. Интернет-эквайринг дает возможность оплаты товара через интернет-магазин.

Система «Банк-клиент» значительно экономит время клиента, позволяя совершать платежи, переводить средства, получать выписки, контролировать счет круглосуточно в режиме онлайн.

Валютные операции. Эта услуга позволяет клиенту осуществлять в иностранной валюте прием и перевод платежей, облегчает прохождение валютного контроля.

Выпуск корпоративной карты дает возможность вносить и снимать наличные деньги через банкомат, расплачиваться в розничных магазинах и командировках.

Кредитные операции. Подключение этой услуги облегчает кредитование малого бизнеса, уменьшает риски, а значит, такое кредитование может быть осуществлено на более выгодных условиях.

Выбирая банк и тариф важно учитывать также, что тарифные планы обслуживания составляются с учетом потребностей малых или крупных предпринимателей, их оборотов и количества операций. В зависимости от потребностей вашего дела вы можете выбрать максимально удобный пакет, не переплачивая за ненужные вам услуги.