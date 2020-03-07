Цели и разновидности инженерных исследований при застройке

Как правило, перед возведением различных зданий и сооружений необходимо организовать инженерно-экологические изыскания для строительства и ряд других проверок. С их помощью можно собрать максимум сведений о конкретной территории, что поможет принимать объективные решения на разных стадиях застройки. Как результат, готовый объект получится максимально долговечным и устойчивым.

Для чего их проводят

Необходимость инженерно-исследовательских работ связана с тем, что каждый участок отличается даже от смежных земельных наделов своими характеристиками. Эти особенности важно учитывать при возведении объекта, чтобы избежать различных ошибок и недочетов. Профессиональные инженерно-геологические изыскания для строительства помогут проанализировать рельеф, почву, инфраструктуру, экологическую обстановку и другие важные факторы. Такая информация требуется проектировщикам, строителям и прочим профильным специалистам при выполнении ими своих обязанностей.

Результатом изысканий станут подробные технические отчеты с рекомендациями и пояснениями. Они послужат основой для проведения различных расчетов и составления проектной документации. С их помощью специалисты смогут выбрать место под застройку, определиться с фундаментом, проконтролировать качество монтажа, подвести коммуникационные системы и решить ряд других задач. Благодаря этому готовое сооружение получится надежным, долговечным и максимально устойчивым ко внешним воздействиям.

Какие бывают разновидности исследований

Выделяют такие виды инженерно-исследовательских работ:

геология участка (изучение несущих свойств и других характеристик почвы, исследования дают возможность возвести долговечное сооружение, а также защитить его от различных непредвиденных ситуаций);

инженерно-геодезические изыскания для строительства (предполагают составление подробных планов и карт, необходимых для разработки качественной проектной документации);

экологические работы (направлены на защиту окружающей среды во время монтажа и эксплуатации конструкции);

гидрометеорологические исследования (оценка водного и климатического режимов позволит улучшить эксплуатационные свойства объекта, сделать его устойчивым к агрессивной среде).

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