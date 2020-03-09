Подвесная система для шкафов-купе – современная и популярная конструкция изготовления раздвижных дверей. Она состоит из анодированного алюминиевого профиля (направляющей), накладки и фурнитуры. В интернет-магазине Модус представлены подвесные системы AIR, OPK, AIR SOFT.

Достоинства и недостатки

Подвесная система выдерживает нагрузку до 50-70 кг в зависимости от выбранного типа. Она включает направляющую, накладку, врезной профиль, комплект фурнитуры.

Направляющая представляет собой профиль из анодированного алюминия. Выбор данного материала неслучаен – он легкий и прочный, не оказывает давления на конструкцию шкафа и способен выдержать большую нагрузку. Другие достоинства – сохранение свойств и внешнего вида, невосприимчивость к влаге, солнечным лучам, перепадам температур, механическим воздействиям (ударам, царапинам).

Достоинства:

хорошие технические характеристики;

нет нижней направляющей;

современный дизайн накладки;

плавное открытие и закрытие дверей;

возможность использования для фасадов любых материалов и их комбинаций – стекло, дерево, ДСП, массив, МДФ;

устойчивость и бесшумный ход;

универсальность – подходят для шкафов-купе, гардеробных, можно установить в качестве межкомнатной перегородки;

простота монтажа.

Среди недостатков – нет нижней направляющей, поэтому важно позаботиться о красивом оформлении верхней части двери.

Как выбрать

Чтобы выбрать подвесные системы для шкафов-купе, необходимо определиться с внешним видом мебели, функциональностью, количеством створок (дверей), их весом, используемым материалом.

Для расчета и выбора следует обратиться к специалистам компании. На сайте компании Модус представлены современные, качественные подвесные системы. Они реализуются по оптовым и розничным ценам. Комплектация зависит от выбранного артикула.

Система Модус AIR включает направляющую, накладку и комплект фурнитуры. Она подходит для шкафов, где вес двери не превышает 50 кг, и используются легкие материалы.

При проектировании шкафа-купе из массива, стекла, других тяжелых вставок следует выбирать систему Модус OPK. Она способна выдержать нагрузку до 70 кг, укомплектована верхними и нижними роликами для внутренней и внешней двери, доводчиком и демпфером.

Достоинство данной разновидности – механизм «Антиджампинг». Он необходим для безопасного использования системы и предотвращения выскальзывания дверей из направляющих.

Самостоятельно установить подвесную систему для шкафа-купе сложно без соответствующего опыта. Особое внимание следует уделить регулировке роликов, подбору материалов.

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