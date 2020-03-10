Достоинства IP телефонии: на что необходимо обратить особое внимание?

С появлением интернета во всех сферах жизни человека произошли изменения. Сегодня для осуществления звонка достаточно иметь хорошее интернет соединение. Благодаря интернету появилась и уникальная IP технология. По следующей ссылке: https://svcnet.ru/services/ip-telephony возможно узнать больше интересной, детальной и весьма важной информации. Также, следует отметить, что такая технология не является новой, а скорее, доработанной.

За счет такой технологии можно передавать телевизионный трафик по IP сетям. Так речь человека во время разговора стала цифровым сигналом, который передается с помощью IP-пакетов к необходимому пользователю. Для того, чтобы доставить сигнал до пользователя, используются специальные IP-сети, для работы, которых требуется интернет. Для того, чтобы организовать работу IP сигнала помимо интернета, потребуется АТС.

Особенности и важные моменты, о которых следует знать

IP телефония является идеальным решением для ведения бизнеса. С помощью нее можно создать максимально удобную для работы телефонную связь. При этом услуги IP телефонии сегодня стоят весьма доступно и подключаются в максимально быстрые сроки. Это идеальный вариант для работы:

кол-центров;

ведения бизнеса за рубежом;

ведения бизнеса в нескольких филиалах и прочее.

Заказчик может выбрать для себя максимально удобный тарифный план, что позволит существенно экономить на связи уже в первые месяцы использования IP телефонии. IP телефония дает значительные преимущества для общения на расстоянии, ведь не нужно будет тратить большие средства на звонки в другие города или за рубеж благодаря единой сети номеров.

Что важно знать?

Помимо этого, IP технологии позволят не только выгодно осуществлять связь, но и подключать любое количество абонентов, записывать разговоры, разделять звонки по менеджерам, позволят работать в системе и иметь полное описание всех звонков в единой базе АТС. Следует подчеркнуть, что подобная связь кроме всего прочего достаточно высокого уровня, обычно, без перебоев и т.п.