Как подобрать крутой матрас для качественного сна?

Как минимум треть жизни люди проводят во сне, а качественный сон – обеспечит заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. Не важно, дорогая или дешевая кровать в спальне, правильно подобранный матрас — гарантия «сладкого» сна. На специализированном сайте компании TopMatras есть необходимость выбрать действительно классный матрас по очень демократичным и вполне приемлемым ценам. При этом выбор следует осуществлять в зависимости от того, на каком больше нравится спать, ведь видов их есть несколько.

Какой ассортимент представлен на современном рынке?

Современные матрасы бывают следующих типов:

с зависимым пружинным блоком: пружины связаны между собой, нажатие на одну пружину приводит в действие всю цепочку. Плюс – сравнительная дешевизна матраса. Минус – недолговечность, со временем появляются деформации и скрип;

с независимым пружинным блоком: каждая пружина в отдельном специальном чехле. Стоимость изделия высока, но срок службы также велик. Это особенность ортопедических матрасов;

без пружин с наполнителем искусственным (поролон, холлофайбер, искусственный латекс) или натуральным (морская трава, кокосовая койра, каучуковый латекс).

Соответственно, что на сегодняшний день, ортопедические считаются наиболее эффективными и раскупаются более всего.

На что важно обратить внимание при выборе?

При выборе матраса нужно учесть следующие критерии:

Размер должен соответствовать размерам кровати. Жесткий и средне-жесткий матрас требуется растущему организму до 25 лет, от 25 лет до 50 лет, если нет физиологических проблем, подойдет любой матрас. После 50 лет следует выбирать ортопедические матрасы. Вес спящего до 90 кг позволит выбрать любой матрас по желанию, свыше 90 кг предпочтительны жесткие матрасы. Наличие проблем со здоровьем – повод обратиться к врачу за советом.

Даже самый замечательный и дорогой ортопедический матрас, купленный у надежного производителя не сможет вернуть здоровье, молодость или красоту, но позаботится о позвоночнике во время сна, не позволяя ему изгибаться в любом положении, положительно повлияет на качество сна, а, следовательно, и жизни. Поэтому выбирая его следует учесть все нюансы.

