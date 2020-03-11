Как подобрать крутой матрас для качественного сна?

Как минимум треть жизни люди проводят во сне, а качественный сон – обеспечит заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. Не важно, дорогая или дешевая кровать в спальне, правильно подобранный матрас — гарантия «сладкого» сна. На специализированном сайте компании TopMatras есть необходимость выбрать действительно классный матрас по очень демократичным и вполне приемлемым ценам. При этом выбор следует осуществлять в зависимости от того, на каком больше нравится спать, ведь видов их есть несколько.
Какой ассортимент представлен на современном рынке?
Современные матрасы бывают следующих типов:
- с зависимым пружинным блоком: пружины связаны между собой, нажатие на одну пружину приводит в действие всю цепочку. Плюс – сравнительная дешевизна матраса. Минус – недолговечность, со временем появляются деформации и скрип;
- с независимым пружинным блоком: каждая пружина в отдельном специальном чехле. Стоимость изделия высока, но срок службы также велик. Это особенность ортопедических матрасов;
- без пружин с наполнителем искусственным (поролон, холлофайбер, искусственный латекс) или натуральным (морская трава, кокосовая койра, каучуковый латекс).
Соответственно, что на сегодняшний день, ортопедические считаются наиболее эффективными и раскупаются более всего.
На что важно обратить внимание при выборе?
При выборе матраса нужно учесть следующие критерии:
- Размер должен соответствовать размерам кровати.
- Жесткий и средне-жесткий матрас требуется растущему организму до 25 лет, от 25 лет до 50 лет, если нет физиологических проблем, подойдет любой матрас. После 50 лет следует выбирать ортопедические матрасы.
- Вес спящего до 90 кг позволит выбрать любой матрас по желанию, свыше 90 кг предпочтительны жесткие матрасы.
- Наличие проблем со здоровьем – повод обратиться к врачу за советом.
Даже самый замечательный и дорогой ортопедический матрас, купленный у надежного производителя не сможет вернуть здоровье, молодость или красоту, но позаботится о позвоночнике во время сна, не позволяя ему изгибаться в любом положении, положительно повлияет на качество сна, а, следовательно, и жизни. Поэтому выбирая его следует учесть все нюансы.