Интересные девайсы от Xiaomi

Xiaomi — китайский бренд, который предпочитают миллионы жителей нашей планеты. Популярность торговой марки обусловлена тем, что среди широкого ассортимента выпускаемых товаров можно встретить много доступных по цене технических девайсов высокого качества.Магазин Xiaomi предлагает приобрести весьма интересные, крутые и инновационные девайсы на специализированном сайте, где представлен широкий ассортимент и установлены весьма адекватные и демократичные цены.

Какие товары сейчас от данного бренда самые популярные?

Помимо обычных смартфонов, Xiaomi также выпускает массу других интересных товаров:

смарт-браслет Mi-band, конкурирующий с умными часами от Apple;

умная скакалка-тренажер Yunmai, со скоростью вращения до 5 оборотов в секунду;

power-bank на 20 000 мАч, способный выручить в самых сложных ситуациях, когда без девайса, к примеру, мобильного телефона или планшета попросту не обойтись;

наушники Gibrid Pro с двух драйверным излучателем;

бестселлер-смартфон Redmi Note 7;

роутер Mi3 и MiPro, который имеет достаточную мощность для того, чтобы охватывать большие территории;

удлинитель, подходящий ко всем вилкам и позволяющий заряжать гаджеты через USB;

удобные кроссовки с функцией шагомера;

видеорегистратор, с управлением через Bluetooth или Wi-Fi;

компактное мобильное зарядное устройство, через прикуриватель, с возможностью зарядки нескольких устройств;

компактная настольная лампа, работающая от внутренней батареи, с возможностью USB- зарядки;

робот пылесос, управляемый со смартфона;

стульчак для унитаза с интересными функциями, например, подогрева, подсветка и микролифт;

автоматический дозатор мыла, с функцией вспенивания;

антибактериальная туалетная бумага из бамбука;

стеклянная тара для хранения пищи;

полотенца с повышенной впитываемостью влаги;

подголовник, запоминающий анатомические очертания тела, с функцией массажа;

вместительные и непромокаемые сумки и рюкзаки.

Xiaomi постоянно работает над созданием высокотехнологичных продуктов по доступным ценам, ежемесячно выпуская интересные и востребованные смарт-новинки.