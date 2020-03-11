Модные и стильные серебряные украшения 2020 года

Со вкусом подобранные стильные украшения из серебра не только подойдут к лицу любой женщины, но и поспособствуют повышению самооценки обладательницы и ее уверенности в себе. Каталог серебряных украшений — это то, что поможет каждой быть на высоте, ведь в нем представлены актуальные новинки, которые подчеркнут статус и конечно же элегантный вкус будущей владелицы. Кроме того, именно на сайте установлены нормальные и демократичные цены, поэтому подбор ювелирных украшений должен еще и принести по максимуму удовлетворения.

Какие серебряные украшения в моде?

Среди основных модных тенденций в ювелирном деле следует выделить следующие фишки, направления и т.п.:

Рекомендуется использовать серебряные изделия геометрических форм. Лаконичность никто не отменял: минималистические серьги – пусеты, небольшие кулоны, тоненькие цепочки, колечки с некрупными камешками. Также, допустимы длинные серьги, украшенные различными вставками – перьями, бусинами из камней, жемчугом или стразами. Жемчуг остается в тренде: от крошечных сережек «гвоздиков» — до роскошных сережек со сложным узором. По-прежнему популярны украшения с этническими и растительными мотивами, украшенные натуральными камнями либо стразами. Превосходно дополняет вечерний наряд серебряное колье, украшенное камнями либо жемчугом. В приоритете крупные натуральные камни естественных, неправильных форм и нестандартного цвета. В тренде ситаллы – рубеллиты, раухтопаз, перламутр, зеленые аметисты Для тех, кто готов слегка эпатировать, подойдут серебряные изделия в панк-стиле, оформленные в виде шипов, булавок и лезвий. Дополнят образ тяжелые крупнее цепи и браслеты-поручи. Красивы и необычны каффы – серьги, закрывающие большую часть ушной раковины.

Как правильно подобрать ювелирные аксессуары к одежде?

Используя ювелирные украшения необходимо учитывать:

стиль одежды;

макияж и прическу

соответствие украшений – формату мероприятия, которое собираетесь посетить.

Приобретая ювелирные изделия из серебра, можно достичь совершенства и полной гармонии образа и выглядеть феерично!