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Есть или не есть? Как и чем кормят кузбасских школьников?

Чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах. Кузбасские полицейские получили новые служебные автомобили и мотоциклы.

Получили медали. 40 молодых профессионалов из Кузбасса стали победителями и призёрами международного чемпионата WorldSkills Russia.

На нашем канале стартует новый проект. Комплексные Центры социального обслуживания населения региона готовятся приступить к реабилитации пожилых граждан с ослаблением внимания и памяти.

Добро с доставкой на дом. Беловские волонтёры штаба «Мы Вместе» привозят продукты пожилым людям.