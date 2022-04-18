Губернатор Кузбасса поообщеал жительнице Берёзовского в текущем году отремонтировать дорогу на улице Энтузиастов. О плачевном состоянии дорожного покрытия женщина рассказала во время личного приёма у главы региона, отметив, что данная дорога ведёт в школе и детскому саду.

«Безопасность детей у нас находится в приоритете. Этот год в КуZбассе объявлен Годом безопасности дорожного движения, правительством области выделены средства, которые будут направлены на обустройство маршрутов и пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. Ваш вопрос мы берем на контроль, и за лето дорога будет отремонтирована», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Выслушав других посетителей во время приёма, губернатор пообещал обновить оборудование в больницах Гурьевска и Крапивино, обеспечить жильём сироту из Кемерова и открыть отделение дневного пребывания для маломобильных граждан в Топкинском центре социального обслуживания.