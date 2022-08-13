Массовые мероприятия в поддержку бережного отношения к природным энергоресурсам, труду энергетиков и экологического просвещения ежегодно проводятся на базе школ, детских садов, вузов и учреждений культуры муниципалитетов.

В 2022 году юные жители региона смогут принять участие в новом конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся, который объявлен в рамках фестиваля. Он проходит в трех номинациях: конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа всего» (для дошкольников и учеников 1-4 классов); конкурс сочинений на тему «Сила атома» (для обучающихся 5-11 классов); конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическому направлению «Чистая энергетика» (для 10-11-классников и студентов 1-2 курса учреждений среднего профобразования). Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

Студенты региона под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче станут участниками молодежного Всероссийского производственного совещания «Диалог на равных». Проект направлен на развитие системы наставничества и на формирование кадрового резерва топливно-энергетического комплекса, отбор лучших студентов на практику или стажировку в ведущие отраслевые компании, а также создание социального лифта для молодежи.

Студенты и преподаватели Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева обсудят проведение V Международной молодежной научно-практической конференции «ЭНЕРГОСТАРТ», которая состоится 20-22 октября в Кемерове. Ее цель — обсуждение современного состояния, проблем и перспективных направлений развития современной энергетики, ознакомление участников с актуальными научными и прикладными задачами ТЭК, вовлечение их в научно-инновационную деятельность, а также изучение лучших практик отраслевых компаний.

В Промышленновском округе под хештегом #ВместеЯрче — 2022 в пятницу прошли тематические мастер-классы, игровые программы, энерговикторины, акции, уроки по энергосбережению. Также в рамках фестиваля подвели итоги и наградили победителей творческого конкурса «Энергия будущего», в котором приняли участие более 100 человек. Работали выставка «Эволюция лампочки», детская познавательно-развлекательная площадка «Энергосберегайка» с тематическими раскрасками, настольными играми «Энергия страны» и «Дом с умом». Ростовые куклы «Лампочки» раздавали гостям праздника памятки и буклеты по энергосбережению.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Его цели — популяризация ресурсосбережения среди населения и воспитание бережного отношения к природе у подрастающего поколения.