Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днём физкультурника.

Уважаемые кузбассовцы!

Поздравляю вас с Днем физкультурника — праздником, который объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников сферы физической культуры и спорта, а также приверженцев здорового и активного образа жизни! Радует, что сегодня в Кузбассе, который славится своими богатыми спортивными традициями, занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью жизни для 1 миллиона 300 тысяч наших жителей. Ведь именно спорт позволяет людям сохранять здоровье, дарит позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.

Мы ведем большую работу, направленную на подготовку профессиональных спортсменов, создание благоприятных условий для ведения активного образа жизни и развитие массового спорта. Только в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса построено, реконструировано и отремонтировано 320 больших и малых объектов спорта в разных территориях региона. В их числе — физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове, ФОК с универсальным игровым залом в Новокузнецке, спорткомплекс, не имеющий аналогов за Уралом, — ледовый дворец «Кузбасс», теннисный центр «Кузбасс» в Кемерове, ФОК «Звездный» с 25-метровым плавательным бассейном в Междуреченске и многие другие. Важно, что масштабная модернизация спортивной инфраструктуры продолжается. Так, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Калтане, продолжается капитальный ремонт Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке, завершается строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» мы не только возводим новые спортивные объекты, отвечающие всем современным требованиям, но и оснащаем сельские территории спортивными площадками для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Благодаря модернизации инфраструктуры и приобретению нового профессионального оборудования для спортивных школ региона сегодня уже 85% кузбасских детей систематически занимаются физкультурой и спортом в современных комфортных условиях. И эту важнейшую работу мы обязательно будем продолжать.

В 2021 году наш регион заслуженно удостоился высшей награды в сфере спорта. КуZбасс признан лучшим в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект Российской Федерации». Эта награда вручается по двум основным критериям: строительство и реконструкция спортивных объектов и проведение большого количества спортивных мероприятий. Задача — закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше, не снижая темпы. В этом году у нас проводились серьезные соревнования: этапы чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, этап чемпионата России по сноубайк-кроссу, чемпионат и первенство России по парашютному спорту, чемпионат России по волейболу на снегу, чемпионат России по регби на колясках, VI Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», этап чемпионата России по пляжному волейболу и многие другие. Для нас большая честь принимать на своей территории осенью текущего года X Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» и II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые состоятся в 2023 году сразу в четырех муниципалитетах Кузбасса — в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе. Подготовку к этим значимым мероприятиям контролирую лично.

Благодарю весь спортивный актив за многолетнюю работу с профессиональными спортсменами, физическое воспитание жителей Кузбасса, пропаганду здорового образа жизни. Желаю спортсменам и всем, кто любит физкультуру и спорт, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии! Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь разнообразной и интересной!

С праздником!