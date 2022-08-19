В Кузбассе уже второй год под эгидой регионального центра финансовой грамотности населения при поддержке администрации области проходит онлайн-лагерь по обучению школьников азам финансовой грамотности. Любой желающий может подключиться к урокам, не выходя из дома. В этом году заявки поступили от 600 ребят со всего региона. Рассказывает Кристина Орехова.

Олег узнал о курсе от мамы, которая работает в школе и подал заявку на регистрацию. Уже пятый день его утро начинается с прокачки знаний в области финансов. Сегодняшний урок был посвящен финансовым инструментам.

Участие в онлайн-лагере – добровольная инициатива. Но с недавних пор в школьные уроки стали внедрять азы финансовой грамотности. В мае прошлого года был принят приказ о введении в образовательные учреждения обновленных стандартов, начиная с начальной школы. Они подразумевают детализированные результаты по нескольким направлениям. Среди них и финансовая грамотность. То есть учителя математики, окружающего мира, обществознания, географии и других предметов, где есть возможность на примере рассмотреть какой-либо из вопросов, связанный с покупками, тратами или накоплением денег могут смело внедрять такие полезные практики в план урока. Для учителей также проходят специальные обучающие курсы.

Все эти мероприятия преследуют единую цель – помочь детям адаптироваться к современным реалиям финансового рынка и научиться элементарным вещам, необходимым для улучшения качества жизни и благополучия. Чтобы ко времени, когда ребенок отправится «в свободное плавание», у него был весь необходимый арсенал знаний.

Автор: Кристина Орехова