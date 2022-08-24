Объезд соединит федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя территорию города.

Строительство идет в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина, проект входит в программу социально-экономического развития Кузбасса. Сдать дорогу планируется осенью 2024 года.

Обход Кемерова позволит решить давнюю проблему региона — отвод большегрузной техники с улиц областного центра. Это повысит безопасность движения в городе и разгрузит его, дольше будет служить асфальт, который сейчас портит грузовой транспорт. Значительно улучшится и экологическая обстановка.

При строительстве обхода применяется ряд уникальных технологий. Например, будет сделан экодук для прохода лосей в районе их привычных путей миграции. Он расположится в месте пересечения троп диких животных и шоссе. «Звериный мост» такого размера будет первым в России.