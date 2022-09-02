Количество студентов в СибГИУ перевалило за 8 тысяч! (Прежнее количество – 6500). 1 сентября  первокурсники встретились на торжественной линейке, которая по традиции прошла в Студенческом сквере. В гости к первокурсникам  приехал глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. Он неизменный спикер праздника знаний. Сам – выпускник первого вуза Кузбасса. В приветственной речи глава отметил значимость СибГИУ в экономической жизни города. Практически все крупные и средние предприятия возглавляют его выпускники. Ректор СибГИУ Алексей Юрьев сказал в напутствии студентам: «Сегодня надо не идти, а бежать, чтобы успеть все, что наметили. СибГИУ имеет все условия, чтобы помочь вам обогнать время, уважаемые первокурсники!»

  • Студенческое сообщество СибГИУ растет!
  • Студенческое сообщество СибГИУ растет!
  • Студенческое сообщество СибГИУ растет!

По сведениям на конец августа на первый курс по всем направлениям подготовки  принято около 2200 человек. На бюджетные места  прибыло  1860 абитуриентов. 220 абитуриентов в этом году предпочли Институт металлургии и материаловедения. 100 человек поступили в Институт горного дела и геосистем. Более 400 студентов будут учиться по  программам среднего профессионального образования. Сегодня в СибГИУ  получают высшее образование 8150 студентов – будущих специалистов Кузбасса. Прием  продолжается. Число первокурсников еще подрастет в ближайшее время.  В списке новых направлений образования здесь появились такие профили как «Цифровая металлургия», «Интеллектуальные транспортные системы», «Оборудование и сварочное производство», «Электромеханика и информационные системы в горном производстве», «Физика». 

Самый высокий балл ЕГЭ  отмечен  у абитуриентов, поступавших на  направление  «Информатика и вычислительная техника» – 89 и 88,3. На втором месте «Горное дело» – 85 баллов. Традиционно высокий балл ЕГЭ  сохранился у будущих архитекторов – 75,15. Примечательно, что все более популярным становится электронный способ общения с вузом – 1933 заявлений поступило  через «Личный кабинет абитуриента». Через суперсервис  «Поступи в вуз онлайн» было принято 1178 заявлений.