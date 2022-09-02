Студенческое сообщество СибГИУ растет!

Количество студентов в СибГИУ перевалило за 8 тысяч! (Прежнее количество – 6500). 1 сентября первокурсники встретились на торжественной линейке, которая по традиции прошла в Студенческом сквере. В гости к первокурсникам приехал глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. Он неизменный спикер праздника знаний. Сам – выпускник первого вуза Кузбасса. В приветственной речи глава отметил значимость СибГИУ в экономической жизни города. Практически все крупные и средние предприятия возглавляют его выпускники. Ректор СибГИУ Алексей Юрьев сказал в напутствии студентам: «Сегодня надо не идти, а бежать, чтобы успеть все, что наметили. СибГИУ имеет все условия, чтобы помочь вам обогнать время, уважаемые первокурсники!»







По сведениям на конец августа на первый курс по всем направлениям подготовки принято около 2200 человек. На бюджетные места прибыло 1860 абитуриентов. 220 абитуриентов в этом году предпочли Институт металлургии и материаловедения. 100 человек поступили в Институт горного дела и геосистем. Более 400 студентов будут учиться по программам среднего профессионального образования. Сегодня в СибГИУ получают высшее образование 8150 студентов – будущих специалистов Кузбасса. Прием продолжается. Число первокурсников еще подрастет в ближайшее время. В списке новых направлений образования здесь появились такие профили как «Цифровая металлургия», «Интеллектуальные транспортные системы», «Оборудование и сварочное производство», «Электромеханика и информационные системы в горном производстве», «Физика».

Самый высокий балл ЕГЭ отмечен у абитуриентов, поступавших на направление «Информатика и вычислительная техника» – 89 и 88,3. На втором месте «Горное дело» – 85 баллов. Традиционно высокий балл ЕГЭ сохранился у будущих архитекторов – 75,15. Примечательно, что все более популярным становится электронный способ общения с вузом – 1933 заявлений поступило через «Личный кабинет абитуриента». Через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» было принято 1178 заявлений.