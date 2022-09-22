В регионе убрано уже более половины всех посевных площадей. По оперативным данным Минсельхоза КуZбасса, на 21 сентября обмолочено 450,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (73,3 %). Намолочено 1 млн 466,5 тысячи тонн зерна (пшеница, ячмень, овес, горох, рожь).

«Наша задача в текущем году — собрать не менее 1,7 млн тонн зерна, превысив исторический максимум 1966 года. Для этого у нас есть все условия, мы видим ежегодное повышение объемов урожая. Это результат комплексного развития сельскохозяйственной отрасли. Мы можем собирать больше зерна с меньшей площади, увеличивая производительность и гарантируя продовольственную самообеспеченность региона. Урожай, собранный свыше потребности КуZбасса — это реализация в том числе экспортного потенциала и повышение доходности аграриев, возможность создания новых рабочих мест для селян», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Показатель средней урожайности увеличивается ежегодно: если в 1960-е годы урожайность зерновых составляла 11,4 центнера с гектара, в 2018 году — 18,7 центнеров с гектара, то в 2021 году показатель возрос до 25,8 центнеров с гектара после подработки.

Уборочная кампания продолжается, средняя урожайность зерновых на 21 сентября равна 32,5 центнерам с гектара. На отдельных полях удается добиваться урожайности не хуже, чем в южных регионах России. Например, ООО «Азот-Агро» Кемеровского муниципального округа с поля яровой пшеницы в 200 гектаров показало урожайность 85 центнеров с гектара. Предприятие является моделью передового аграрного хозяйства, активно внедряет цифровые технологии, вводит в оборот невостребованные земли. Высокую урожайность показывают и хозяйства севера региона, несмотря на более сложные условия по территориальному и климатическому расположению. Так, К(Ф)Х Куприянов А.И. из Тисульского муниципального округа с поля пшеницы в 180 гектаров получил урожайность 90 центнеров с гектара.

В регионе растет общая посевная площадь — в текущем году она составила 942 тысячи гектаров, на 72,4 тысячи больше, чем в 2018 году. Этого удалось добиться благодаря вводу в оборот невостребованной пашни — с 2018 по 2021 год введено более 83 тысяч гектаров. В текущем году планируется ввести еще около 40 тысяч гектаров. Зерновыми культурами в 2022 году занято 615,8 тысячи гектаров (2018 год — 536,1 тысячи гектаров). Для сравнения: в 1966 году, когда получили максимальный урожай зерна, зерновыми культурами было занято около 950 тысяч гектаров.

В текущем году аграриями было использовано рекордное в истории количество минеральных удобрений — 99 тысяч тонн, плюс 25,5 тысячи тонн к уровню прошлого года; доля элитных семян возросла с 7,8 % в 2018 году до 13,1 % в 2022 году, в этом году доля использования сортовых семян составила 83%, увеличилось количество применяемых сортов и гибридов, подходящих для Сибири. За 2019-2021 годы на 198 единиц обновился парк тракторов. В этом году уже приобретено 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, 61 единица посевной и почвообрабатывающей техники.

Аграриям оказывается разнообразная государственная поддержка: в текущем году на растениеводство из всех уровней бюджета предусмотрено 352,9 млн рублей. Сейчас Минсельхоз КуZбасса проводит отбор производителей зерновых культур на получение субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели предусмотрено 127 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.