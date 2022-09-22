Ранее «Кузбасс» сообщал о мерах поддержки, предпринимаемых для обеспечения сирот жильем. По решению губернатора Сергея Цивилева финансирование данного направления будет увеличено в 2023 году. А уже сегодня часть людей, оставшихся без родителей могут использовать сертификат для того чтобы обзавестись собственным жильем. Например, Владислав Макрушин приобрел однокомнатную квартиру в Заводском районе Новокузнецка.

— Очень долго ждал пока ответ пришлют, годен или не годен для сертификата. Сказали, в течение тридцати дней. На тридцатый день ответили. Всё, поехал в Кемерово, забрал, доволен как слон был, — делится новосел впечатлениями.

Недавно он смог приобрести квартиру в новостройке. Владислав только начал обживаться на новом месте, но у него уже большие планы на свое жилье.

— Долгожданное ощущение собственности хоть какой-то. Всё тут понастрою, — говорит он.

Многие согласятся, что жить в своей квартире лучше, чем тратить 15 тысяч на аренду чужой. А со временем к уюту собственного дома приложиться и новая мебель и ещё больший комфорт.