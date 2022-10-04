Завтра, 5 октября, с 10:40 до 11:10 будет проводиться плановая техническая проверка систем оповещения населения Кузбасса.

Для проверки исправности технических средств оповещения будут включены сирены, звучание которых означает «Внимание всем».

По завершении звучания сирен по радио, телевидению, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям будет передаваться информация о порядке действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Замечания и предложения о работе технических средств оповещения можно сообщить в местные органы ГО и ЧС.