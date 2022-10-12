Команда Регионального центра компетенций (РЦК) Кузбасса и Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) вышли в финал Всероссийского чемпионата по производительности, который организован в рамках нацпроекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Всего за право участия в финале на онлайн-этапе боролись 98 команд от предприятий, вузов и РЦК из 45 регионов России.



«Участие в чемпионате – это в первую очередь практический опыт работы с компаниями по повышению производительности труда в разных сферах и при разных экономических условиях. Соревнования позволяют попробовать на симуляторе различные тактики производственного развития, опираясь на четыре ключевых драйвера: “стратегия”, “производство”, “коммерция” и “персонал”. Для нас это новый, более глубокий уровень работы с проектами по повышению эффективности работы предприятий», – отмечает руководитель РЦК Кузбасса Дмитрий Перекрестов.



Чемпионат проходит на бизнес-симуляторе – виртуальном игровом пространстве, где участники могут управлять предприятием и искать решения для повышения его показателей в режиме реального времени. В течение четырех игровых раундов нужно разрабатывать и внедрять стратегические решения, чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли.



РЦК Кузбасса по итогам онлайн-этапа среди региональных центров компетенций занимает 1 место и входит в число 30 команд, которые в финале будут бороться за звание победителя и приз – командное обучение от ведущих экспертов в области антикризисного менеджмента. Финал пройдет 11 ноября в Москве.