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Гвардии ефрейтор Вячеслав Ерышкин из Салаира был мобилизован и участвовал в боевых операциях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За боевые заслуги награжден двумя медалями «За Отвагу» и наградным знаком «Гвардия».

После двух ранений уволен с военной службы по состоянию здоровья. И сейчас активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения, занимает активную жизненную позицию. Планирует получить образование по направлениям: муниципальное управление, экономика, юриспруденция. Ерышкин является членом Ассоциации ветеранов СВО. И, конечно, социально активный ветеран подал заявку на участие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».