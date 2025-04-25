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Житель Калтана Тимофей Ганжа отправился «за ленточку» по мобилизации в сентябре 2022 года. Участвовал в боевых действиях в составе разведбата отдельного полка мотострелковой бригады. Награжден медалью «За Отвагу».

По возвращению домой ветерана СВО восстановили на родном предприятии — шахте «Алардинская» в должности начальника участка монтажа и демонтажа горношахтного оборудования.

Герой растит сына и дочь, ведет активную общественную жизнь и катается на горных лыжах.

И, конечно, Ганжа участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», проходит очередные этапы и ждет начала обучения.