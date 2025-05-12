Your browser does not support HTML5 video.

Александр Шевчук — ветеран СВО из города Тайга. Отправился в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. За успешное выполнение боевой задачи получил госнаграду — медаль «За отвагу».

После возвращения со спецоперации ветеран СВО Александр Шевчук успешно адаптировался к мирной жизни. Он участвует в патриотических мероприятиях, помогает родственникам погибших сослуживцев и продолжает карьеру на железной дороге.

Герой работает слесарем локомотивного депо в городе Тайга, хочет получить специальность в гуманитарной сфере, уже подал заявку на участие в региональной программе подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс».