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Сергей Саломакин — человек, чья жизнь стала примером мужества и верности долгу. Герой награжден медалями: «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Участник КТО» и «За службу на Северном Кавказе», «200 лет МВД», «За отличие в службе» III степени, «За службу Родине» и др.

Ветеран СВО продолжает служить Родине уже в мирной жизни. Сергей Саломакин является представителем Кузбасского Союза ветеранов СВО в Новокузнецке, членом совета правления Новокузнецкой городской организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», а также новокузнецкого отделения всероссийской организации «Боевое братство», ведет активную общественную работу и проходит отбор на участие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».

Почему его позывной – «Волшебник», осталось тайной. Остальное – в ролике.