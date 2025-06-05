Где отдыхают дети южной столицы региона?

Стартовала летняя оздоровительная кампания. Массово и централизованно отправляют на отдых детей сотрудников промышленных компаний Кузбасса. В летний период они поедут в оздоровительные лагеря Кемеровской области и соседних регионов. Первые смены уже стартовали.

Например, дети работников самого крупного комбината Новокузнецка этим летом проведут каникулы в оздоровительных лагерях Кузбасса – «Сибирской сказке», «Школе приключений», «Парусной школе», «Школе пейнтбола», «Жемчужине», «Медиа Волне», «Городе героев», «Лагере №1» на базе санатория «Энергетик», а также ряде мест отдыха Новосибирской области. Все направления для отдыха предоставляют для ребят комфортные условия в сочетании с активным отдыхом и миром увлекательных приключений. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате предоставляется возможность компенсировать до 90% стоимости путевок, а многодетные получают их бесплатно.

Запланирована и зимняя оздоровительная кампания. Сотни детей побывают в кузбасских лагерях – «Школе горнолыжного катания», «Сибирской сказке», «Жемчужине» и «Лагере №1».