В СибГИУ открылся Центр цифровой инженерии

В Сибирском государственном индустриальном университете заработал Центр цифровой инженерии. Его создание стало возможным благодаря поддержке Западно-Сибирского металлургического комбината, который за последние четыре года инвестировал 79 млн рублей в развитие современных лабораторий в вузе.

Центр оснащён передовым оборудованием, включая комплекс для трёхмерного лазерного сканирования. Здесь студенты смогут заниматься моделированием деталей и узлов промышленных конструкций, создавать прототипы и улучшать качество изделий.

Открытие центра – часть программы «Инженерный бакалавриат», направленной на подготовку студентов к реальной работе на современном производстве. Новый инжиниринговый центр станет важной площадкой для развития практических навыков и проведения научных исследований.

Сотрудничество комбината и СибГИУ продолжается в течение многих лет. С 2020 года в вузе при поддержке компании открыты Центр цифровых компетенций, Центр геоэкологии, Центр цифровой металлургии с несколькими лабораториями. В 2024 вуз получил от компании грант в 16,6 миллионов рублей на пополнение материально-технической базы в рамках программы «Инженерный бакалавриат».