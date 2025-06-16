И еще о труде, который создает облик города. В Прокопьевске совсем скоро появится новый спорткомплекс. Есть и другие площадки, которые мастера преображают в городе. Что это за локации? Расскажем далее.

В Прокопьевске несколько точек перемен. Дворец спорта «Дельфин» совсем скоро ждет ремонт. Преображают и котельную № 67 в Зенковском районе. Сейчас специалисты заменяют котел, после отремонтируют конвейер шлакозолоудаления и проведут ревизию оборудования. А на улице Гайдара строители возведут модульный бассейн.

В это время в Зенковском парке сотрудники Централизованной библиотечной системы открыли летние читальные залы. Тема праздничной встречи — патриотизм, поэтому участникам рассказали, в том числе о плакатах военного времени. А еще о том, что вместо того, чтобы сидеть дома можно посетить мастер-классы, поиграть в залах, разгадать ребусы и загадки.

Навстречу с книгой отправились ребята из 28-ой школы. Они разделились на команды и отгадывали даты сражений, пели песни военных лет, учились складывать из бумаги солдатские пилотки, участвовали в спортивном марафоне. В это время в Молодёжном парке ребята знакомилась с «Народными промыслами», играли в «Городки» и разгадывала ребусы.

Автор: Дарья Шибаева