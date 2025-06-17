В регионе вовсю идут экзамены, в том числе демонстрационные. Чем они отличаются от обычных, студенческих, и кто из школьников уже получил заветные 100 баллов по ЕГЭ? Расскажем далее.

В конце мая ЕГЭ по русскому языку сдали почти 10 000 ребят со всего региона. Из них 100 баллов получили 35 выпускников. В Новокузнецке есть девушка, которая набрала максимальный результат не только по русскому, но и по химии. Кстати, в Анжеро-Судженске тоже живут знатоки формул и реактивов — Мария Шепелева и Анастасия Шингарёва.

Тем временем в регионе проходят демонстрационные экзамены. Студенты не просто пишут тесты, а выполняют задания на площадках, где условия максимально приближены к реальным. Правила строгие: например, у будущих поваров-кондитеров из Анжеро-Судженского политехнического колледжа на приготовление и подачу блюд есть три часа.

А у фармацевтов испытание проходит в два этапа. На первом студенты принимают товар и распределяют его по местам хранения. Задача – выявить брак и сделать возврат. На втором – участники оформляют витрины и проводят консультацию для покупателей. Их роль выполняют сверстники. Эксперты уверены: экзамены в такой форме помогут ребятам подготовиться к реальным условиям работы.

Автор: Дарья Шибаева