Ещё одна церемония награждения прошла в Кемерове. На ней отметили лауреатов премии Всероссийской организации родителей детей-инвалидов «Родительского спасибо». Подробности расскажем далее.

Награждение прошло в Кузбасском региональном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».

На церемонии отметили победителей в нескольких номинациях. Например, «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности» наградили Уполномоченного по правам ребёнка в Кузбассе — Валентину Богатенко.

Автор: Екатерина Чеберяк