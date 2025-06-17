В этом году «Артеку» исполняется 100 лет! За это время гостями центра стали более 2 миллионов человек из 150 стран. Среди них немало и кузбассовцев. Один из артековцев поделился воспоминаниями с нашей съемочной группой.

Василий Сухов, педагог в третьем поколении, когда был маленьким, думал что «Артек» – это оконная компания, чем очень насмешил своих родителей. В 2015 году, тогда еще юному музыканту за его достижения дают путевку в это легендарное место. И уже вскоре Вася представил лагерь на юбилейных съемках, тогда ему исполнялось 90 лет.

Но самым памятным моментом стало посвящение в артековцы и прощание с лагерем.

Теперь Василий передает пламя этого и дальше – своим воспитанникам. Он считает себя не просто педагогом, но и наставником. На его счету уже два выпуска ярких и талантливых ребят, но он не собирается останавливаться, а собирается раздуть из пламени пожар.