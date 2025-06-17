В Белове прошло сразу два события — межрегиональный турнир по бодибилдингу и триатлон. Как это было? Подробности смотрите в репортаже наших коллег.

Соревнования по триатлону стали частью масштабного фестиваля «Кузбасс за спорт». В бухту «Ассоль» съехались представители 20 субъектов страны. Больше всего участников из Сибирского федерального округа, среди них свыше 200 любителей, но посостязаться прибыли и профессионалы. Само событие проводится уже 8 год подряд.

Провели старты и для малышей. 50 детей в возрасте от 6 до 17 лет из беловской школы триатлона стали главными участниками второго соревновательного дня. На непростом пути спортсменов сопровождали волонтеры.

Еще одно состязание — межрегиональный турнир по бодибилдингу, который проводится уже 6 лет. Пока юниоры и юниорки боролись за победу и право выйти в финал, на сцене разыгрывали золото в категории «Детский фитнес». Участвовали, в том числе и ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. Добавлю: последние 4 года старты проходят в Белове. Спортсменки из этого города в этом сезоне на Кубке России заняли третье командное место, причем впервые в истории Кузбасса.

Автор: Дарья Шибаева