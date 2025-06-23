Связь поколений и мудрость матерей объединили в одной картине на одной из выставок в Кузбасском центре искусств. А что если мы скажем, что текстильное полотно помогает еще и задуматься о счастье? Ответ на этот вопрос расскажут наши коллеги.

Алевтина Архиповская пишет картины уже более 20 лет. Первое полотно она создала в 1994 году и тогда же представила аудитории свои экспонаты. Сейчас живопись занимает большую часть ее жизни, а персональная выставка под названием «Разговор о счастье» стала для нее седьмой.

Алевтина Георгиевна пишет всегда и везде. Её любимые темы — гармония и духовность. Она использует новую технику. Горячая эмаль наносится на изображение. Это придает яркости и блеска краскам.

Около 60 картин представлено на персональной выставке новокузнечанки. Все они поделены на два зала.

Посмотреть на работы новокузнецкой художницы пришли десятки людей. Одни бурно обсуждали игру цвета и ткани, вторые — искали скрытые смыслы в панно, которые нельзя выразить словами.

Все ценители искусства могут ознакомиться с картинами художницы до 13 июля.