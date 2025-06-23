Специалисты-кинологи войск национальной гвардии России отметили 116-летие! Какого работать с пушистым напарником нашей съёмочной группе рассказал один из бойцов ОМОНа.

Напарники – прапорщик «Коди» и овчарка Ворожея уже стали сплоченной командой. Еще не было случаев, чтобы она давала ложные обозначения. Главное — после выполнения задачи не забыть дать любимую игрушку.

У всех кинологов собаки обозначают находку по-разному. У кого-то четвероногий напарник ложится или садится рядом с опасным предметом. Ворожея же замирает над ним не касаясь. Но не всё так просто. Для слаженной работы нужно выстроить доверие.

Сейчас в Кузбассе на защите граждан вместе со своими верными напарниками стоят пять кинологов. Специалисты и их пушистые друзья трудятся для того, чтобы сохранить спокойную и мирную жизнь людей.