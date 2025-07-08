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Вячеслав Ерышкин по мобилизации участвовал в боях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За боевые заслуги награжден двумя медалями «За Отвагу», наградным знаком «Гвардия».

После ранений уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья.

Ерышкин занимает активную жизненную позицию, участвует в патриотическом воспитании, прошел отбор на региональную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс» и намерен получить образование по направлениям: муниципальное управление, экономика, юриспруденция.

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