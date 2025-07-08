С начала года двадцать пять кузбассовцев не вернулись домой с пляжа. О причинах печальной статистики и том, как не стать жертвой воды – в следующем сюжете.

Каждый сезон специалисты ВОСВОД, в среднем, сохраняют жизнь двум утопающим. Председатель совета общества спасения на водах Владимир Степанов посвятил работе тридцать лет своей жизни. На основе многолетнего опыта, герой рассказал о причинах несчастных случаев на воде.

Если наглотался воды – счёт идёт на минуты. Ни одна скорая не успеет приехать за это время, но если кто-то рядом знает, что нужно делать – шансов на спасение становиться больше. Спасатели учат этому на специальном манекене.

Избежать трагедии можно, уверены спасатели. Главное – соблюдайте технику безопасности, и внимательно относитесь к близким на совместном отдыхе.