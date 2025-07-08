В Кузбассе прошёл региональный отборный этап Всероссийской семейной игры «Зарница». 9 семей со всего региона приехали в Кемерово бороться за право представлять свой родной край. Какие испытания ждали участников, узнавала Валерия Ширяева.

Ради участия некоторым спортсменам пришлось пойти на жертвы. Например, Марии Иднатулиной. Что бы выступить со своей семьей женщина приехала сразу после ночного дежурства и нашла в себе силы сдать нормативы ГТО и пройти полосу препятствий. А также поделиться с ними своими семейной традицией.

36 человек, 9 семей, но одна цель – хорошо провести время с родными. И в качестве бонуса – возможность побороться за право отстаивать честь региона на заочном отборочном туре Всероссийской игры «Зарница».

Победу же одержала семья Бурмакиных из Прокопьевского муниципального округа. И именно они теперь будут представлять Кузбасс на следующих этапах.