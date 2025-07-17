В преддверии Дня металлурга на Западно-Сибирском металлургическом комбинате состоялась торжественная церемония присвоения имен заслуженных металлургов трем карьерным самосвалам БелАЗ. В этом году инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Техника получила имена Ивана Ивановича Рогинцева, Петра Петровича Селицкого и Нила Петровича Прокудина.

БелАЗ 7547 назван в честь Ивана Ивановича Рогинцева — участника прорыва блокады Ленинграда, освобождения Польши и взятия Берлина, почетного гражданина Новокузнецка, внесшего значительный вклад в развитие металлургии региона.

БелАЗ 7547 получил имя Петра Петровича Селицкого — участника обороны Москвы и Сталинграда, заслуженного энергетика РСФСР, главного электрика ЗСМК, внедрявшего передовые технологии на комбинате.

БелАЗ 7540В теперь носит имя Нила Петровича Прокудина — участника «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде, механика-водителя танка Т-34, ветерана автотранспортного цеха КМК.

В церемонии приняли участие работники предприятия, ветераны, родственники героев и их коллеги. Последние получили свидетельства о присвоении имен, а водители техники – памятные вымпелы.

Автор текста Инна Меняйлова.

Автор фото Денис Рассохин.