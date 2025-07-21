В Кузбассе продолжают делать всё для подрастающего поколения. Например, в Киселёвске ремонт в одной из школ практически завершен, а в посёлке Красная поляна устанавливают игровой комплекс. Как идут работы, узнавала наша съёмочная группа.

Ремонтные работы в киселёвской школе №11 вышли на финишную прямую. Это уже третье в городе учебное заведение, которое попало в губернаторскую программу «Моя новая школа».

Чтобы все было красиво и ярко постарались и в Ленинске-Кузнецком посёлке Красная поляна. Для ребят там установили игровой комплекс с горкой, качелями и песочницей.

При работах как в школе, так и на площадке учитываются пожелания педагогов и самих ребят. Чтобы все было не просто красиво, но и удобно.