В Анжеро-Судженске вовсю идет ремонт сразу двух поликлиник. А Прокопьевск становится точкой притяжения для тех, кто хочет стать донором костного мозга. Обо всем расскажем далее.

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Анжеро-Судженске обновили несколько взрослых поликлиник. Частично мастера преобразили первую и третью, капитально — вторую. В этом году очередь пятой и четвертой. Там работы уже завершают. Причем все под контролем специалистов: представители руководства больниц выезжают на объекты дважды в неделю.

Тем временем в Прокопьевске горожане вовсю сдают биологический материал для обследования и участия в федеральной программе доноров костного мозга. Среди активистов не только жители Прокопьевска, а также Новокузнецка, Киселёвска. На первом этапе их ждет пробный анализ, возьмут всего 3 миллилитра крови.

Сама процедура донорства проста: человек сдаёт кровь из вены. Она проходит через специальный аппарат, причем врачи забирают только нужные клетки. Всё остальное возвращают. Поэтому и восстановление занимает всего четыре недели. Зато донорство — шанс спасти чью-то жизнь.

Автор: Дарья Шибаева