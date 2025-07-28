Денис Близнецов после окончания Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий заключил контракт с артиллерийской бригадой. И принимал участие в СВО заряжающим артиллерийских снарядов. Освобождал ЛНР, восстанавливал Мариуполь.

Сейчас 25-летний Денис Близнецов работает в магазине бытовой техники и, как член ассоциации «Ветеран СВО», встречается с молодежью на уроках мужества, собирает гуманитарную помощь участникам СВО.

А также Денис прошел отбор в программу «СВОи Герои. Кузбасс». И приступит к обучению в сентябре.