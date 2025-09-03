Световым шоу теперь могут наслаждаться жители Ленинска-Кузнецкого. А вот ученики Анжеро-Судженской школы познакомятся с историей своего края. Об обновленных территориях в Кузбассе — смотрите далее.

Новой визитной карточной Ленинска-Кузнецка стала площадь Дворца культуры и искусства. Обновили покрытие, тротуарную плитку, по всей территории преобразили скамейки для отдыха. А для самых маленьких установили батут и карусели.

Настоящее световое шоу можно увидеть в Ленинске-Кузнецком. Все это благодаря сухому фонтану на обновленной площади. Струи, подсвеченные мощными прожекторами, переливаются всеми цветами радуги.

Обновления коснулись и Анжеро-Судженска. Там в школе № 22 открыли музей. Ученики смогут путешествовать во времени, а за счет интерактивных киосков знакомиться с историей своего края.

Первая экскурсия в школьном музее посвящается Году защитника Отечества. Ребятам расскажут про солдат и медсестер в годы Великой Отечественной войны, а также почетных ветеранах специальной военной операции.