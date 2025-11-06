Your browser does not support HTML5 video.

Иван Балясников — житель Анжеро-Судженска, шахтёр с большим стажем и ветеран специальной военной операции.

За мужество и стойкость в боевых условиях он был удостоен медалей «За отвагу», «Участнику СВО» и имени Николая Масалова.

С октября 2022 по март 2025 года он находился в зоне проведения СВО, после чего был демобилизован по состоянию здоровья. После возвращения в родной город, он вновь вышел на работу в шахту.

Сегодня Иван участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс». Его наставником выступает глава Анжеро-Судженского городского округа Дмитрий Ажичаков. Ветеран убеждён, что помогать Родине можно не только на фронте.