Сегодня в стране отмечается праздник тех, кто смог победить в борьбе за жизнь – День недоношенных. Кстати, в год по Кузбассу их рождается около 900. Такие ребятишки не просто рождаются раньше срока, но и могут быть с экстремально низкой массой тела и различными патологиями, однако в руках опытных врачей и под их чутким наблюдением шансы на нормальную жизнь у малышей есть. О сбывшихся надеждах и улыбках — в сюжете наших коллег.

Эта история о дружбе не только между пациентами, но и с их врачами. Маленькая Маша родилась с весом 675 грамм на 28 неделе. Малышка, которая помещалась в ладошке — провела месяц в реанимации Перинатального центра Областной больницы имени Беляева. Все это время аппаратура следила, врачи выхаживали, а мама поддерживала и согревала.

Теперь уже Мария приходит в родной перинатальный с цветами. Врачи стали не только спасителями, но и близкими людьми. Девочка растет здоровой, любит историю, литературу и русский язык, ходит на танцы, кстати, прямо сейчас с коллективом готовится к конкурсу. Специалисты некоторых клиник этому факту удивлялись.

Именно поэтому сегодня радостные клоуны улыбаются и дарят шарики всем маленьким пациентам кузбасской областной. Доношенный или нет – ребенок остается ребенком, который верит в чудеса, радость, и, конечно, доброту окружающих.

Автор: Эльвира Галиева