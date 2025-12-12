Профессия врача — это ответственный и осознанный выбор. Принять правильное решение школьникам региона помогает Кузбасский клинический Центр охраны здоровья шахтеров. Накануне сотрудники пригласили более ста старшеклассников из Ленинска-Кузнецкого муниципального округа на масштабную профориентационную встречу под названием «У нас становятся врачами!».

Для старшеклассников провели познавательную экскурсию. Ребята побывали в нейрохирургическом отделении, увидели, как проходит реабилитация пациентов, заглянули в операционный блок и клинико-диагностическую лабораторию.

Теория подкрепилась практикой. Школьники прошли мастер-класс по оказанию первой помощи. Они учились проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечение – осваивали те самые навыки, которые являются основой профессионального мастерства любого врача.

В конце встречи эксперты подробно рассказали ребятам о целевом обучении, карьерных возможностях в медицине и уникальном проекте «Малая медицинская академия Кузбасса». А сами школьники задали вопросы о поступлении.

Автор: Екатерина Чеберяк